Mugshots, Dec. 21

BRANTON, DIANE - RECKLESS DRIVING
JONES, JOHN TRACY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, SHARON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
KROES-BEARDSLEY, BARBARA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCCALLUM, TAMIKA MARIE - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TEASLEY, VICTORIA ALEXANDRIA - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
RANDLE, KAYLIE SANDRA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SCARBERRY, JAMES LAWRENCE - SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE-COMMIT/ATTEMPT LEWD ACTVICTIM UNDER 16 AND ACTOR OVER 14 YRS.
THURM, MELISSA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SHEPPARD, KRISTEN LEE - VIOLATION OF PROBATION
BELL, ANTONIO - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
THIELE, JOAN TOBIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VISOCKIS, MARK WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JACKSON, JASPER LARON - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
MCDANIELS, SARAH ANNE - SHOPLIFTING
MCCALLUM, LATYA NICOLE - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
TEASLEY, KELLY FAUCETTE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
DONALD, CYNTHIA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BURROUGHS, RAPHEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
LINK, SHAWN CHRISTOPHER - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, FORGERY, VALUE LESS THAN $1,000, FORGERY, VALUE LESS THAN $1,000, FORGERY, VALUE LESS THAN $1,000, FINANCIAL IDENTITY FRAUD, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BELLAMY, KENDRIC LENDEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
STERLING, GLENN RICHARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BELLAMY, GLENDALE NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
ALLEN, CHRISTOPHER MICHAEL - SHOPLIFTING
GOUD, ARCHIE LAMAR - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BLACKBURN, JOSEPH PAUL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Possession of Open Containers
HOUSLEY, AMANDA MAE - Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FONDREN, WESLEY EUGENE - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
UNDERWOOD, WILLIAM CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LORMAN, NANCY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COX, JAMES COMRADE - RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FERGUSON, ELIZABETH ANNE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
TELENCIO, STEPHEN DANIEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA