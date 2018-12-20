Mugshots, Dec. 20

PHILLIPS, SHARON LOUISE - FAILURE TO DELIVER CERTIFICATE OF TITLETO HIGHWAY DEPT.
PATE, CHRISTOPHER LEEVERN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
MORRIS, DALLAS M - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KIGHT, AUSTIN KENNETH - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BROWN, BILLY NICKOLAS - SIMPLE ASSAULT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WHITE, TABITHA FAITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SCOTT, MOSHEIA DEMONYA - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
TEASLEY, VICTORIA ALEXANDRIA - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
SPOTFORD, DELORIS LYNETTE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
WARD, VANESSA BURNICE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BROWN, JASON MICHAEL - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
PATE, NICOLE MARIE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LANCASTER, ASHLEY ROSE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WILSON, ASDIN ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SNABLEY, JOHN WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway.
BELLAMY, GLENDA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WILSON, NATHANIEL - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, CARELESS OPERATION OF A MOTOR VEHICLE, POINTS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, TEMPORARY LICENSE PLATE FOR VEH. TO BE REGISTERED IN ANOTHER STATE ARTICLE VIO.
VALENCIA-PEREZ EDWIN, EDWIN EDUARDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
CAMPBELL, WILFRED MICHAEL - LITTERING
ALEXANDER, TERRANCE TARONE - Ordinance / Public Possession of Open Containers, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., PEDESTRIAN DRUNK
GRAY, PERRY ANDROLINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, OPEN CONTAINER
MCFADDEN, WILLIS R. - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, RESISTING ARREST
HOOD, ERIC CHRISTIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
MCCARLEY, MELISSA LYNN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WHITE, WILLIAM TRAVIS - GLUE SNIFFING, AROMATIC HYDROCARBONS UNLAWFUL, SHOPLIFTING UNDER $2,000
RUBIO, COLETTE PHILLIPS - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., DUI
BELLAMY, CHRISTOPHER JAMAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DOXSEE, LONNY ALLAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILLIAMS, ALTRONISHA TREANA - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FLOYD, ROLAND LAMAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEWIS, JAMES SCOTT - DISORDERLY CONDUCT
RUSSELL, LERON EMERSON - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
NEWTON II, MARVIN NMN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE