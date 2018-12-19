Mugshots, Dec. 19

FREELAND, ANNE MARIE - RECKLESS DRIVING
MICHAU, JAMIE DWAYNE - CONTEMPT OF COURT
MUNN, SCOTTIE DANIEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHERMAN, JUANITA DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EADDY, CONTESSA TENILLE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HARMON, BRITTON CHANDLER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DIAZ-GONZALEZ, ENRIQUE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WARD, JEREMY DEVON - FORGERY LESS THAN 10,000
HILL, DALE ANTHONY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000
FOLKS, ETHAN JAMES - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
HUNTER, ASHLEY NICOLE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
BELLE, LAURA COLEMAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEE, ANDREW EVANS - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
JACKSON, MALCOLM LAMONT - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNSON, GEORGE HAZEL - SHOPLIFTING
NELSON, RICKY AHMAD - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
ROMERO-JIMINEZ, CONCEPCION - DISREGARDING STOP SIGN, NO DRIVERS LICENSE
MCALLISTER, NICHALAUS COLE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
LUMPKIN, LAUREN ASHLEY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
NIEVES, RICHARD - Ordinance / Shoplifting
HOUSLEY, AMANDA MAE - Ordinance / Trespass
GREENE, JUSTIN WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEATHEM, BRIAN TIMOTHY - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
WARD, JONATHAN BAXTER - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCDONALD, FREDERICK LEE - DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, SPEEDING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
WILSON, MARQUES LAQUAN - ATTEMPTED MURDER
LEONHARDT, CHRISTINE RITTER - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
CORBETT, SHAMEEKA CORA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MARTINEZ, RAMON NMN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
RUSSO, NICOLE NMN - RECKLESS DRIVING
JONES, JASON NATHAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ROUSE, PEACTERIS ANNTHON - FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE