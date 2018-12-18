Mugshots, Dec. 18

LANE, TASHI RENELL - OPERATING UNINSURED VEHICLE
ADAMS, DAVID PATRICK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CLARK, TINA RAYE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BARFIELD, BOBBY LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ARMSTRONG, JASON ROBERT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
EVANS, JUSTIN TYRECK - POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN)
HAIGIS, JACOB MILES - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
PRICE, JEFFREY SAMUEL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
USSERY, MARTHA CATHERINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
SMITH, JERMAINE TEVEL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MARTIN, JASON DANIEL - Defrauding drug and alcohol screening tests; penalty.
RAVENELL, MATTHEW - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GIBSON, SILONT NMN - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
ROBERTS, JAMES ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SANDERS, PIERRE JUJUAN - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
POOLE, JEREMY BRANDON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GASTON, ANTONIO MARQUES - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE
FORD, RICKY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
VEREEN-PRICE, DEANGELO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STANLEY, AKEIMA DIAMOND - FAILURE TO APPEAR
ELLIOT, ROBERT CHARLES - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
LARIMORE, KEVIN NMN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
HENRY, ASHLEY AMANDA - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
SARVIS, ERIC JEROME - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MYERS, CHARLES WESLEY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RIVERA, JUAN RAMON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
NIXON, MARK ALLEN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
JONES, LINDA MICHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WHITE, JEREMY SCOTT - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., Vehicles required to be registered and licensed.
BROWN, DEMERIAL VINCENTE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GERRALD, TAMMY CARNELIA - VIOLATION OF PROBATION
BAKER, EARL WILLIAM - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
DEAN, GARY JAMES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CROUCH, ZACHARY RYAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION