Mugshots, Dec. 17

THOMPSON, JANNETT GALE - SHOPLIFTING
MORRISON, JASON EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ERB, CHARLES JOHNATHON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHINNEMAN, SHARRON DIANE - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
WARREN, GREGORY KEITH - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMSON, ROLLO SAXON - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
WILLIAMS, AARON DONALD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
STANLEY, SIMON K. - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
BARRIOS, JAIRON CRISTIAN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
JEREMIAH, AUSTIN JAY - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
ROGERS, KIMBERLY MAKAYLA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT, FAILURE TO APPEAR
COOPER, DARON JAMAL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SANDS, KATHLEEN MARY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CUTTINO, WALTER ALLEN - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
LEACH, VINCENT JOHN - Ordinance / Breach of the Peace
RASGADO-JIMENEZ, PABLO ULISES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
DAVIS, BELONDA RENEE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, PEDESTRIAN DRUNK
COAXUM, DARNELL LAMAR - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Unauthorized Use of Vehicle
PHILLIPS, LISA TOLBERT - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALTAMIRANO AMAYO, IRINEO - NO DRIVERS LICENSE