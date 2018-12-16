Mugshots, Dec. 16

SANDERS, RANDY - DISORDERLY CONDUCT
SPILLARS, WYLLIS LANDON - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BROWN, MICHQUAN KENYON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
FEX, JEREMY MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT
NEWLAND, JOURNEY CEZZANE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
HICKS, BRIAN NICHOLAS - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
THOMAS, STEPHANIE MARIE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
IRWIN, BRANDON - FUGITIVE
LIEBENROOD, ADAM EDWARD - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
GARDNER, MARION HARRIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
KEARNEY, JAMES FRANKLIN - Vehicles required to be registered and licensed., MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
LEWIS, MICHAEL LEN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
THEN, ELIESER - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
HINES, WALTER ANDREW - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, ALTRONISHA TREANA - RESISTING ARREST, DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HENTHORNE, GEORGE DAVID - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
GORNELL, DANIEL ROY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SHELLEY, BRITNEY ABREA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WALKER, BIANCA SUSAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELUSH, ALEXIS OLIVIA - CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
THRASHER, BAILEY LYNN - RECKLESS DRIVING, Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
LYLES, KEVIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
WHELAN, KYLE JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, CHERYL SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARSHALL, JOLENE MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARDEE, KEITH GLENDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TOLSON, CAILEY ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, JEFFREY ALLEN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BURNEY, THOMAS ANDREW - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KINGSMORE, KIP DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION SEAT BELT LAW
TAYLOR, GINGER CAROLL - Ordinance / Vicious, Dangerous or Nuisance Animals
BELLAMY, TIMOTHY J. - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE