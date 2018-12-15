Mugshots, Dec. 15

DEWITT, JONATHAN MARCELL - Ordinance / Trespass, WEARING MASKS AND THE LIKE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ESCOBAR RUIZ, MILTON SAUL - NO DRIVERS LICENSE
ROBERTS, MICHAEL DOCK - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
SMALL, MICHAEL PHILLIP - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
ROBERTS, JOSEPH KENNETH - FAILURE TO APPEAR, PETIT LARCENY, 3RD & SUBSEQ OFFENSE
FORD, SHEENA RENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ANDERSEN, PARKER LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JACQUES, STEVEN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
AINSWORTH, WILLIAM KENNETH - CARRYING OR DISPLAYING FIREARMS IN PUBLIC BUILDINGS OR ADJACENT AREAS
PELZER, ASHLEY LATREE - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WHITE, HEATHER GALE - VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C
FOLEY, ANDREW WAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
PORT, ANGELA JENEEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CLARK, OMAR ROBERT - FUGITIVE
BELLAMY, TIMMY DARTAGON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOPER, ALICIA NICOLE - FAILURE TO APPEAR
REYES SANCHEZ, CARLOS DEJESUS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
CHADMON, DERRICK LOUIS - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB.
KENNEDY, DANNY RAY - ASSAULT AND BATTERY
GAGUM, JAMES ONEAL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROACH, HAROLD TODD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE
TAYLOR, JEFFREY ALLEN - CONTEMPT OF COURT
BEARD, JASON HARPER - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
ETHRIDGE, TONYA L - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL DISTRIBUTION OF CAMPAIGN LITERATURE WITHIN 200 FEET OF POLLING PLACE
LOWE, CRYSTAL LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
DAVIS, ROBIN LEIGH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HERNANDEZ-ORELLANA, SIRIAS NOEL - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE
POTTS, RYAN JEFFERY - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
FELTON, MARK ANTHONY - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
PINKAS, ALLISON ELEANORA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
PATE, MATTHEW RANKIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
PASTOMERLO, JOANNA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TYLER, DERRICK COLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOORE, MEKEEBAH FANTASIA - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
BUTLER, DUSTIN ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RODEHEAVER, ASHLEY DYLAN - FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
NEWSOME, TIFFANY MICHELLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MATTHEWS, LEROY NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KULCAVAGE, EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LAMBERT, ROBERT GRIFFIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CLARK, AIESHEA MICHELLE - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
VOAGE, DONOVAN LARS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ALEXANDER, REBECCA MAE KILLIAN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
TURNER, MATTHEW JARED - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
ROWELL, JOSHUA RYAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS