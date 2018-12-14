Mugshots, Dec. 14

GAMBLE, ANTHONY NMN - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, RECKLESS DRIVING, CARJACKING /TAKE OR ATTEMPT A VEHICLE BYBY FORCE F/PERSON, GREAT BODILY INJURY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
MORRIS, ANETRA COVETTE - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
OROURKE, GERALDINE LYNN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
HOWELL, GEORGE PATRICK - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MINCEY, JORDAN AUSTIN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
JACKSON, CARLA DENISE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING
JAMES, JENNIFER SMILEY - FAILURE TO APPEAR
FULLWOOD, CODY MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LAHMAN, SAMANTHA J - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GAGUM, ODELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PETERS, RICHARD JOSEPH - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GUNKEL, PENNY SUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
MCCUTCHEON, ZACHARY TRAVIS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
WERNER, CHARLES DEVANT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ELGHAZALY, AHMED ABDELLATIF - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
GUDGER, ALIMAH MALAK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HENRY, MICHAEL LEE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, Ordinance / Trespass
EVANS, MARK ANTHONY - VIOLATION OF PROBATION
INGRAM, TAYLOR AUSTIN - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
LAWSON, JAMES DILLON - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
STAYMAN, HEATHER THERESA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JACOBS, CHEYENNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
HEYWARD, EFREN JADIS - DISORDERLY CONDUCT
TORCHI, MARC ANTHONY - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
KRUSE, CHRISTOPHER LEE - FUGITIVE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WARREN, ALISHA LATRICE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BROWNE, MICHAEL THOMAS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
NAPPI, ROSEMARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JACKSON, STEPHEN PIERCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
MARTIN, EDWIN C., JR. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LANG, KEVIN JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
POTTER, ASHLYN STARR - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
PARDUE, PHILLIP RAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOWMAN, HUNTER MCCAY - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
HANNAH, KEVIN JAROD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MELVIN, SELINE DION - Ordinance / Breach of Trust with Fraudulent Intent
BROWN, TEVIN CARRELL - VIOLATION OF PROBATION
LANE, JAMES ANDREW - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
ANDERSON, WILLIAM HARRIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BALLINGER, JOHN CORY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARTIN, CHAD EVERETT - POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
WILLIS, JAKE DEACONSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CIRCIO, STEVEN FREDRICK - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
EVANS, STEVEN JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
COLELLO, TRACY ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION