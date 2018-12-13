Mugshots, Dec. 13

STONE, TAMI GRAHAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
BECK, EDWARD LAWRENCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, DESTINEY OSHEIA - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
SLIGH, STERLING SCOTT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCDANIELS, HOLLY - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE, HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE
NOONAN, KENNETH BRUCE - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
AMMONS, STEVE AARON - VIOLATION OF PROBATION
BRYANT, HEATHER RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCALL, ZURI RANI - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, LEON NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LILES, KIMAYSH TAYLOR - Ordinance / Trespass, RESISTING ARREST, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
BELLAMY, KAENE DIALLO - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
RANDALL, KENNETH DIQUIONE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
JOHNSON, CASEY E. - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), LARCENY UNDER $2,000, LARCENY UNDER $2,000, LARCENY UNDER $2,000
JONES, CEDRIC PIERRE - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
HILL, JUSTIN DALE - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BROWN, JASON MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FORIEST, EMMANUEL LA’DON - BURGLARY 2ND DEGREE
STATZ, DYLAN WAYNE - CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
SARVIS, CRYSTAL HERRING - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BOWENS, ERIC DONOVAN - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, RESISTING ARREST, LOITERING, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
RICHARD, MEGHAN CHRISTINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DAVIS, WAYNE ALLEN - RESISTING ARREST, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
STRICKLAND, COREY LEON - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
MONAHAN, JULIANNE KRISTINE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BRIGHT, JOHNATHAN RAKIM - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
BONACCORSO, ROBERT FRANCIS - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH GREAT BODILY INJURY
WILSON, SAMUEL LAQUINN - Ordinance / Trespass, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Shoplifting, SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Trespass, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Trespass, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
OROURKE, GERALDINE LYNN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MCCARTHY, THOMAS PATRICK - PEDESTRIAN DRUNK
RABB, JUSTIN DANIEL - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
GOEDICKE, JERAMIE LYNN - Ordinance / Trespass, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILSON, BOBBY ANDREW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY