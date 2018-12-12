Mugshots, Dec. 12

MUSE, DANIEL HUNTER - SHOPLIFTING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
THOMPSON, JAY DONALD - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
NOLAN, JORDAN TAYLOR DEVON - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
FULGHUM, CHRISTINA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, DRIVING UNDER SUSPENSION
GRANT, MARIO DEVON - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY
BLACKWOOD, MICHAEL CHRISTOPHER - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
LOVERO, AMBER GRAY - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
CORNELIUS, JOSEPH LINCON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GORE, JERMAINE LACOUNTLAND - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
TATE, KELI RENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RAMIREZ PEREZ, EDILSER ERIBERTO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MILLEN, WENDY MARIE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
DETRICK, DARRYL LANCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BEST STROUD, NICOLE DANIELLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TODD, JONATHAN MCNEIL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GORUM, REBECCA JO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DONMOYER, LEONARD HOWARD - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
WATKINS, SAMMY KEITH - DISORDERLY CONDUCT
HANNAH, CLINTON DEAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, TREQUAN QUAN’DRE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROWN, JAMES ALLEN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Trespass
COLGATE, PAUL WESLEY - FAILURE TO APPEAR
SULLIVAN, SAMANTHA REID - FAILURE TO APPEAR
JENKINS, TREVON DEQUES - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
SHARRER, DARIAN PAUL - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
GIROUX, RANDY JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE
BARNHILL, KENNETH WAYNE - LARCENY UNDER $2,000
KING, ANDREW RUBEN - VIOLATION OF PROBATION
LYNN, BRANDON MICHAEL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
THOMPSON, KEISHA JEAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SIMS, EVERETT HAMILTON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HILDYARD, RYAN MICHAEL - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BELLAMY, DARRELL - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
POWELL, JOSHUA ROBERT - Ordinance / Breach of the Peace
LAMURAGLIA, MARIBETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, LEON NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BAYES, LANCEFORD BRIAN - TRESPASSING, SIMPLE ASSAULT
PATTERSON, JANAI MAYEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
WATTS, DANIEL SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RAY-RICE, PAUL ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA