Mugshots, Dec. 11

EVANS, ROBIN MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROWELL, SERGIO GEORGE - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
SMITH, EUGENE CRAVEN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CANARD, BRIAN WAYNE - FAILURE TO APPEAR
BLACKMON, WILLIAM SHANE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING UNDER $2,000
COX, DWAYNE NMN - Ordinance / Loitering
NICKERSON, KATHY LEE - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
THOMPSON, CRYSTAL MICHELLE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
FOSTER, SHEENA LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CARDWELL, SARAH DENISE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
LENT, SEAN MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
GINGERY, KEEMONIE DANIEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BUTLER, KATLYN NICOLE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
EDDY, GARY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, Vehicles required to be registered and licensed.
FLOYD, ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COOPER, TRAVIS DYLAN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
KNOWLIN, CHRISTOPHER CIRRONNE - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
SAMUEL, CRYSTAL LYSHOUN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PETRUZZELLO, KEVIN CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HARDWICK, JAMIE LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STEPHENS, RYAN BRANDON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCMILLIAN, GEORGE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NESBITT, SHERILL GARDNER - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CUNNINGHAM, PLAZENT SHERON - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS