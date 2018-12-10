Mugshots, Dec. 10

GLOVER, QUINTON MICHAEL - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
SMITH, SHELBY WILLIAM - SHOPLIFTING
COSTA, DAMIEN MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
LOCKLEAR, CHARLES JUNIOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GARY, JONATHAN ROBERT - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE
JOHNSON, KRISTI PATRICE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TENNANT, MATTHEW RYAN - DRIVING UNDER SUSPENSION
MICHAELIS, MATTHEW R. - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
GRAHAM, JOSHUA ANTHONY - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
WILLIAMS, MORGAN CHRISTINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
HARRIS, KIMBERLY ANN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
THOMAS, BRANDON RICHARD - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
HARDEE, ERICK WINSTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TOWNSEND, JAMEY LYNN - VIOLATION SEAT BELT LAW, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MCGRATH, TAYLOR JEAN - FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 3RDOR SUB. OFFENSE
HUGGINS, ELENA SKEENS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GEORGE, STEPHANIE CATHLEEN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
FOGLEMAN, STEVEN LYNN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
PRETTEL, STACIE ELIZABETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DUI
SMITH, LONNIE DUSTIN COLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CLOYD, KEVIN DALE - TRESPASSING