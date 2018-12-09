Mugshots, Dec. 9

MALASKY, BYRON GORDON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PARKER, LAFEYETTE EMMANUEL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED, IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HAGEN, CHARLES JUDE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
GREEN, CAMREN JAVON - ASSAULT AND BATTERY
STUTTS, CHRISTOPHER MATTHEW - FUGITIVE
BRIGHT, JOHNATHAN RAKIM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISREGARDING STOP SIGN
JACKSON, TERRY DEMON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HAMILTON, TRACY LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JENNINGS, MARVIN PATRICE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Trespass
GRAHAM, GRETA ERIN - OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, DISOBEYING A POLICE OFFICER, Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
MORRIS, AARON JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, IMPROPER PASSING
NEELY, FREDDY RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LLOYD, TONY LAVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRAHAM, JAMES HAROLD - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
KRINGS, NICHOLETTE ASHLEY - DISORDERLY CONDUCT, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, VIOLATION SEAT BELT LAW
FLORES, WILMAN GEREMIAS - SPEEDING, OPEN CONTAINER, NO DRIVERS LICENSE
MOLL, TERRI LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PREJEAN, KOREY LANCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCULLOUGH, BRANDON ALEXANDER - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MASSIE, ZANE WARREN - FUGITIVE
JEFFERSON, CHARLES CALVIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HUKILL, BRANDT GERALD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ORTIZ, NOE MARALES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SANCHEZ RODRIGUES, FILIBERTO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MAU, JANICE EVANS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SANDERS, DANIEL JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STRICKLAND, JOHN WESLEY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
DIXON, DUSTIN LEROY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
PATTON, LAUREN ELIZABETH - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS