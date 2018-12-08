Mugshots, Dec. 8

FLOYD, HALEY DEANNA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SNOW, KATRIANI ODAISHAE TRASHAWNA - Ordinance / Assault; Assault and Battery, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HANKEY, GEORGE STEVEN - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
LAND, LEILA ANN - LOITERING, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
JIMENEZ, ROBERT CARLOS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COOPER, ASHLEY ELIZABETH - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
BELLAMY, ROLONDA SHARANE - PUBLIC OFFICIAL, MISCONDUCT IN OFFICE
VARY, MICHELLE NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRANHAM, AMANDA KAYE - Ordinance / Loitering, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
ALLENDER, ASIA LYNNMARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
PARRA, CHRISTOPHER JAMES - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ALSTON, JABRIEL ANWHAN - DISORDERLY CONDUCT
MYERS, STEPHANIE NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PINO, CHRISTOPHER LAMONT - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ADAMS, DAVID PATRICK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BECKOM, GABRIEL SEBASTIAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
EVANS, MICHAEL-JAMES ALEXANDER - CONTEMPT OF COURT
CROSSON, REBA JANE - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
COX, JAMES COMRADE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HAYES, MICHAEL RYAN - CONTEMPT OF COURT
CARTER, PETER EUGENE - FAILURE TO APPEAR
DEMARIA, FRANK EDWARD - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JACKSON, CHARLES CLAY - VIOLATION OF PROBATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DEMARIA, LORETTA ANNE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
REYES, TOMAS BENJAMIN MEJIA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GORE, SHAQUILLE ANTHONY - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF., FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MOULTRIE, CREVETT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MUSTARD, AMANDA LEIGH - CONTEMPT OF COURT
BEATY, WILLIE EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILSON, SHAWN MICHAEL - LOITERING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROMELL, PHILLIS CLIFTON - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
DOSSANI, ALI NATHAN - PETIT LARCENY
INGRAM, TAYLOR AUSTIN - NO DRIVERS LICENSE
BEDILION, JOSEPH TRACY - OPERATING UNINSURED VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HANNAH, ANTONIO AHMAD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JAVIER, EDUARDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
GRIFFIN, JACK THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ABDUR RAHMAN, UMAR - NO DRIVERS LICENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
WALL, JOHN DAVID - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
CORRADO, CHRISTINE MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PREJEAN, KOREY LANCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SEAWOOD, KAYWHYNE KENYATTA - Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
LEWIS, ANTONIO JEROME - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FERREIRA, JOSE RODOLFO - FAILURE TO APPEAR
CAUSEY, JOSHUA CRAIG - Ordinance / Breach of the Peace
RYDER, LINDA DARLENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MERLET, EDDY NMN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)