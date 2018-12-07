Mugshots, Dec. 7

SPALDING, KEVIN XAVIER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WEBSTER, TIMOTHY BRIAN - VIOLATION OF PROBATION
SWINT, JACK DOUGLAS - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
FLOYD, JOSHUA CURT LEE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
MCKINNEY, ERIC BRANDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MARTIN, ALAIN FABIEN - TRESPASSING
HAGAN, ALISON CATHLEEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
HENRY, ASHLEY AMANDA - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MCMILLAN, THOMAS GREER - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB., TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE
ROBERTS, ASHLEY ELIZABETH - DISOBEYING A POLICE OFFICER, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
COUTCH, JOSHUA LOGAN - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
WOODS, JEANETTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BROWN, JOHNNIE KENSLEY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
RODRIGUEZ, ANGEL LUIS-RIVERA - RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FUGITIVE
MINCEY, MICHAEL SIDNEY - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
WHITE, ISIS MECCA RASHAWNA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BELLAMY, LEAH MICHELLE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS)
GREEN, RAYFORD LOUIS - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
WADSWORTH, AMANDA NICOLE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
FORTUNA, THOMAS DANIEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LANDA-SOSA, ROBERTO PABLO - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Length of loads; hydraulic boom and bucket, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE
YARBOROUGH, DEMTRIA SADE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
JOHNSON, GEORGE HAZEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TAYLOR, DEONTREY JONNELL - Ordinance / Loitering, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS)
JONES, FRANK SIDNEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GAUSE, ANGELA MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
PODWATS, ANDREW WILLIAM - ATTEMPTED ARMED ROBBERY
BALLINGER, JOHANAN PAUL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DAVIS, TERRANCE LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, CARELESS OPERATION
CHESTNUT, KENDRICK LORENZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PRIOLEAU, CHAMAINE TERELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MADER, LAWRENCE STANLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE