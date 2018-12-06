Mugshots, Dec. 6

ELLIS, ALISHA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KEDDOO, RUBEN JUNIOR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RYNN, DON - STOP PAY ON CHK, DRAFT, ETC, W/INTENT TODEFRAUD, VAL MORE THAN $500, 1ST OFFENSE
MILES, COLTON MAXWELL - VIOLATION OF PROBATION
CHESLEY, VIRGINIA LYNN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
CARLSON, THERESA MARIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WOODBERRY, ANTWAN TERRILL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HAUPT, ERIK AUSTIN - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
SMITH, JESSE ALLEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
ROSS, MICHAEL JOHN - RECKLESS DRIVING
SMITH, JEFFREY STEWART - Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places
MCCRAY, ANTHONY LAMONT - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
JENKINS, MYRON LAVAL - TRESPASSING
NICKERSON, DEBORAH A. - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
HARDEE, AARON JEROD - UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM
CRAWN, CHARLES JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KENDALL, JAMES FILMORE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SAGOFSKY, ARIELLA BATYA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WELCH, JESSICA ANN - EXEMPTION OF CERTAIN FOREIGN VEHICLES OFNON-RESIDENT OWNERS, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
LONG, DOUGLAS PAUL - SAFECRACKING
SLIGH, STERLING SCOTT - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JOHNSON, NAPOLEAN DONZELL - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
RAMERS, JOSHUA DAVID - DISORDERLY CONDUCT
GREEN, JAMES MCARTHUR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, JAMES J. - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BUTTS, GREGORY ALEXANDER - FORGERY LESS THAN 10,000
LEWIS, JOE NATHAN - SHOPLIFTING
VEREEN-PRICE, DEANGELO - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DISOBEYING A POLICE OFFICER, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SIMOTICS, CARRIE AUTUMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WANAMAKER, CHRISTIAN JARRETT - RESISTING ARREST
BLACKMAN, LEHMAN MORRIS - CONTEMPT OF COURT
ALSTON, KEITH EDWARD - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
FERRARO, ROB DAVIS - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
GREEN, JAMES LEONARD - TRESPASSING
COBB, LIBBY ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BARR, VINCENT LAWERENCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOYLES, TIM WESLEY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MILLER, DENNIS JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE