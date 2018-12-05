Mugshots, Dec. 5

MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AUBORN, HEATHER MARY - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WEATHERS, MICHAEL ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MALPASS, TAYLOR LAUREN - FUGITIVE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WALKER, JESSALENE - VIOLATION OF PROBATION
WHITE, CHRISTOPHER DEMAR - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MERCADO RIVERA, MARIA ELENA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
SPAIN, KEMETHA ANN - PEDESTRIAN DRUNK
RIVERA, GABRIELLA GILLE L'NIOR - FORGERY LESS THAN 10,000
BROWN, TRAVIS LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DANIELS, KALI BALDWIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LLOYD, JAMES RAYMOND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TAILOR, SHIV BALVANT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TODD, DONNIE JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WATKINS, RICKEY LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
SPAIN, LESTER LEE - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
MANN, TIMOTHY SHANE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
RIGGINS, ERIC QUINN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MABE, TONYA MICHELLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SHARP, BRIAN - DISORDERLY CONDUCT
BENNETT, ISHAIHA JUNTEA LA'PAUL - BURGLARY 2ND DEGREE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, BURGLARY 2ND DEGREE
CLEMENTS, ANDREA CATHERINE - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER'S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION
HOWARD, GABRIEL WILLIAM - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
COLLINS, KENNETH WAYNE - SHOPLIFTING
HERRIOTT, MARCUS DAIKELLE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, BURGLARY 2ND DEGREE
JOHNSON, IDA NESBETH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FRANCIS, CECIL TRAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CLARK, KYLE JAMES - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ZAUSZNIEWSKI, GUNNAR DANIEL - FAILURE TO APPEAR