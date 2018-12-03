Mugshots, Dec. 3

HAYES, NICHOLAS WAIR - Ordinance / Loitering, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
PINON, EFREN SAUCEDO - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
KELLEY, DONNA KAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MULLIS, KELLEY RITA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COFFEY, KIM EUGENE - FAILURE TO APPEAR
MATTHEWS, PHILIP ANTHONY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ESTES, CHRISTINA LEIGH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ESQUIVEL MARTINEZ, EDUARDO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LANCE, ANTOINE LAMONT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
POLICKI, JENNIFER LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OSBORNE, CHERYL AMY - DISORDERLY CONDUCT
STRICKLAND, ELDON LEE - RECKLESS DRIVING
POPE, NICHOLAS KINCAID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ALARCON GARCIA, GAMALINDO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROSE, NICHOLAS ALLEN - SHOPLIFTING
FANELLI, SAMANTHA CHRISTINE - NO DRIVERS LICENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
CATANO, ALBERTO - DISORDERLY CONDUCT
JOYNER, NICOLE ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MATTINGLY, TYLER JAMES - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, TOO FAST FOR CONDITIONS
KONWINSKI, MATTHEW ALLEN - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
DARBY, JOSHUA MARKEES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LAHART, JOHN PATRICK - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FULTON, QUINTEZ RODRIGUEZ - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LAMBERT, MATTHEW PAUL - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF