Mugshots, Dec. 2

BERRY, THEOPHILUS XAVIER - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
SINGLETON, RANDY LEVON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCCRAY, THOMAS LEROY - NO DRIVERS LICENSE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SNYDER, BRIAN MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
MCGILL, MARVIN NMN - Ordinance / Possession or Consumption of Alcoholic Liquors, Beer or Wine Prohibited on Beach, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
EDWARDS, ROSS IVERSON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLLINS, CHRISTOPHER LANCE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
BECK, EDWARD LAWRENCE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LATIMORE, CHYANNA MONA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SANDBERG, ELISE NMN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, Ordinance / Loitering, Ordinance / Loitering, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
FONZO, CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JONES, JOHN ALLAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS
TAILOR, SHIV BALVANT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
WROBEL, THEODORE LEO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KINLOCH, BAKARI VIRGINA - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
BROWN, KELVIN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
KAVANAUGH, BRANDON R - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WARNER, JONATHAN CLAIR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BAILEY, JAQUESHA - SHOPLIFTING
GODWIN, JIMMY MITCHELL - DISORDERLY CONDUCT
CAMPBELL, MICHAEL CODY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROSADO, MELISSA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COFFMAN, FAITH EMILY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FIDLER, SHANE ALAN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, DISORDERLY CONDUCT
BANKS, MICHELLE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
NELLIGAN, GUISEPPINA NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CHARLES, RUDOLPH THEOPHILUS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WILLIAMS, JAMES RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ABDUL-FATTAH, JOSE LUIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STRAYHORNE, DENZEL BARRINGTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
DONALDSON, LOGAN - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
HOLMES, VINCEDRIC QUAMELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
JIMONGKONKUL, KOMSAN ANTONE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), Ordinance / Trespass
WILLIAMS, ADAM SHANE - SHOPLIFTING
GORE, ROBERT HARRISON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, GEORGE HAZEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JACKSON, TONI SHARNELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MOSAKOWSKI, JOSEPH PETER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE