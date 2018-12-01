Mugshots, Dec. 1

HOLMES, VINCEDRIC QUAMELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
WASHINGTON, MICHAEL W. - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
VATNE, ERIC OLAV - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GREENWOOD, CODY TYLER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
HOWARD, WILLIAM ANTHONY - CONTEMPT OF MAGISTRATE’S COURT
PHILLIPS, SARA ANN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
TAYLOR, MARVIN HUGH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HERNANDEZ-DUENO, JESUS GABRIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FAEHR, DESIRAY MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DEW, JUSTIN TYLER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
BROWN, AJ RASHEID - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
CRIBB, CALEB WAYNE - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VEREEN, DORIS ANN - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MURPHY, PATRICK DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
INGRAM, SARA KATHLEEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WEIHERT, ANDREW SHANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
TURNER, RICHARD IRVIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GAMBLE, ANTHONY NMN - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
FLOYD, SALLY DANIELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, RONALD DWAYNE - PEDESTRIAN DRUNK
LOTT, DONALD FRANCIS - RESISTING ARREST, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
PROTHRO, EVAN CAMPBELL - DISORDERLY CONDUCT
BRADY, KEITH NMN - FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER), FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER), FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER), FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER), FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER)
MOPAS, DYLAN SCOTT - DISORDERLY CONDUCT
LIVINGSTON, CARL A. - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
EUBANKS, STACY LORRAINE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
REDGE, MARGARET LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRAHAM, SHERMAN MAURICE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), FAILURE TO APPEAR
SILVESTER, THEO LAMBERT - RESISTING ARREST, SHOPLIFTING
COHENS, RONALD DEANDRE - USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME, RECKLESS DRIVING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HOLTZBACK, CHARLES JOHN - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HOUSLEY, AMANDA MAE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WARD, JEFFREY DARRIN - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
MOODY, WILLIAM THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
GREENE, CURTIS DEVON - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
LEITA, JEROME LEWIS - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, FUGITIVE