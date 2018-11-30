Mugshots, Nov. 30

WILSON, DURAY LEVONE - OBSCENE CALLS, UNLAWFUL USE TELEPHONE,THREATS, REPEAT CALLS, FALSE STATEMENTS, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
THOMAS, MELANIE ANN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
TUCKER, ALISSYA GENE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KEITH, AZALEA GRIER - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
PRINGLE, SHANNON MICHAEL - Ordinance / Larceny
TUCKER-WILSON, TAYQUAN MARQUISE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
SMALL, SAM MCDUFFIE - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE
ROGERS, HORACE KENNARD - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), DISTRIBUTION OF HEROIN - 2ND OFFENSE
FORD, DERRICK LAMONT - SAFE STREETS - LINGERING/PROWLING
HUCKS, JESSE MCLAUREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
CLARK, KYLE JAMES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SOMERS, SCOTT RAYMOND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MERCURE, DEIRDRE JEAN - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, FAILURE TO APPEAR
BURNS, MICHAEL PAUL - Ordinance / Trespass
VEREEN, KRISTY LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BAKER, REMBERT ZACHARY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOLLEY, DANA LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FREEMAN, ROBERT JAY - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
KUHR, JESSICA FAYE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, USE OF ANOTHER’S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
POLLY, AMY ELIZABETH - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SMITH, GARNET CHRISTINA - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MYERS, JESSICA ARLENE - FAILURE TO APPEAR
GOUDE, CHRISTINA POOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TORCHI, MARC ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
HOOGKAMP, BRIAN CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BARWICK, CHRISTOPHER JOHN - FAILURE TO APPEAR
DUNCAN, NICHOLAS DERARIDO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRIFFIN, NICHOLAS S. - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BASS, JESSICA KAYE - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
MARTIN, JAMES WESLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DEMPSEY, JOSEPH VINCENT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BALL, LAURA ASHLEY - DRUGS / Possess any product that contains nine grams or more of ephedrine, pseudoephedrine, or phenylpropanolamine, their salts, isomers, or salts of isomers, or a combination of any of these substances.
ALSTON, LUCHION DURANT - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
ESPOSITO, JAMES GARY - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, STALKING, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, LITTERING, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
CAPELL, KEVIN WAYNE - FORGERY LESS THAN 10,000
GROSS, STEPHANIE LYNN - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
GREENE, JOHN CAROL - LOITERING, LOITERING, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
SMOAK, SHAKQUAVEN ARHERIYUS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, ROSS GARRETT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ANGEL, LEOBARDO CONTRERAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GRATE, JAMES EDWARD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Loitering