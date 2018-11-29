Mugshots, Nov. 29

GUTIERREZ, JOE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11) FIRST DEGREE PRIOR TO 6/1/05)
JOHNSON, CARL PRESTON - FORGERY LESS THAN $5,000
TOTH, JENNIFER MICHELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOHNSON, MARQUITA MONA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WILLIS, REGINALD LAVAR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TODD, CAREY LEVON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CASSIDY, CHAD MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOYNER, DAVID LEE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE
ALLEN, CHRISTOPHER MICHAEL - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
WRIGHT, DAQUAN LATREAL - FAILURE TO APPEAR
CONYERS, KAMAR ISAIAH - DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
PHILLIPS, TERESA LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILLIAMS, ARMON GALEEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
HUNT, JOHNNY - FAILURE TO APPEAR
WOODARD, RYAN ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRATE, NATHANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
EDWARDS, TIMOTHY JOSEPH - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCDANIELS, SARAH ANNE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
MCGEE, DENNIS LEE - FORGERY LESS THAN 10,000
BEASE, DAYVON CHADMAR - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
OLIVER, JUSTIN WAYNE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ROLDAN QUIROZ, LUIS FERNAN - NO DL IN POSSESSION, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
HURSEY, KRISTY ANN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
KENNEDY, LATOSHA SHAVON - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
HOLLINGSWORTH, SAMUEL KEVIN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GINN, MICHAEL LORENZO - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HOLMES, RICKY EDWARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELL, RICKIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FORD, EVERETT ADORSE - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, ATTEMPTED MURDER, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE
WALL, JOHN DAVID - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ELLEBY, LEXINGTON JAMAL - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE
HAM, SHANA QWNISHA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
XIAOPING, TANG - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
JARRELL, DEBORAH ANN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
WILLIAMSON, ROSEMARY - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT
WARD, JEMAR LAVELLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LIGHTSEY, KEVIN ANTHONY - DISORDERLY CONDUCT
AUBORN, HEATHER MARY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
CROSBY, WILLIAM RICHARD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WADE, JAMES RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)