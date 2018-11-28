Mugshots, Nov. 28

KONDES, JOHN THOMAS - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE
BETHEA, JONATHAN ROBERT - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
RABON, JASON KEITH - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, GRAND LARCENY,OVER $1,000 BUTLESS THAN $5,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GRISSETT, ANGELA EARLE - FAILURE TO APPEAR
DA SILVA, MARCELO TAVARES - WINDOW TINTING, SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE/ CERTIFICATE VIO. CONSUMER, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
GORE, ANTONIO LAMONT - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, LARCENY UNDER $2,000
WHEELER, GREGORY HOWARD - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
WILLIAMS, ALI RASUL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RUSCELLO, LOUIS EDWARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HOWELL, WILLIAM ANTHONY - BURGLARY 2ND DEGREE, Ordinance / Trespass
GORE, DEONTA DEMARIO - NO DRIVER’S LICENSE
BOONE, CHRISTOPHER GEORGE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STANLEY, JASON LEVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
ADAMS, RICHARD HENRY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GALLOWAY, RICKY TONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
DEYTON, DANIEL JAYSON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
MITCHELL, DASHAWN RASHEEN - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
FAIR, TERRY DALE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
STRICKLAND, CHERYL KAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GRATE, LOUIE NMN - Ordinance / Breach of the Peace
VEREEN, RODELL NMN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BULLARD, BILLY RAY - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MOORE, JAMES BRYAN - FUGITIVE, RECKLESS DRIVING, NO DL IN POSSESSION, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, Procedures upon transfer of ownership of vehicle; application for transfer and issuance of new card; fee., FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, DISREGARDING STOP SIGN
VEREEN, PAUL NMN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
KARTSONAS, DEMITRA NIKOLE - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
KIRCHNER, MELANIE BETH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
POPE, ROBERT WISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DEANGELO, VINCENT PETER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
KING, NATALIE JANETTE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000