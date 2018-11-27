Mugshots, Nov. 27

ADKINS, SHANE DEAN - NO DL IN POSSESSION, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
DAVENPORT, JASON CRAIG - LOITERING
SMALLS, ERNEST, JR. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
NICHOLS, HEIDI CHRISTINA - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
FORD, DONNIE A. - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JANES, CATHY ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, CRYSTAL POWERS - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
TOWLER, ROSSIE WILLIE - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, FUGITIVE
MCCOY, SHARON WILLIAMS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
STETLER, KATELYN ANNE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BROCKINGTON, STEVEN ROMELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SKINNER, KIMBERLY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WILLIAMS, DANIEL WAYNE - FORGERY LESS THAN 10,000
OSBORNE, PAUL MICHAEL - FUGITIVE
FUSON, GLENDA RUTH - ENTRY ON ANOTHER’S LAND FOR VARIOUS PURPOSES WITHOUT PERMISSION - 2ND OFFENSE
SHACKELFORD, DANIEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CASTLE, JUSTIN MARQUE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUREDOI PRIOR TO 1/1/04)
KASHNER, HAROLD GAVIN - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCGUIRE, MOYA ANN - FAILURE TO APPEAR, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SMITH, SAMUEL WARD - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
HOWELL, DAMIN LAMONT - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, ATTEMPTED MURDER
BROWN, QUANMAINE DESHON - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE
RUSSELL, RONITA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, CRIMINALLY RECEIVING GOODS AND SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED
ROBINSON, ANDREW LAMONT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCCORD, SHARON - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
RICE, ROBIN LORI - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DAVIS, PATRICK JALEEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
EVANS, JAMES PHILIP - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GLEATON, KAYLA DEE ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MASTRY, CHRISTOPHER JOSEPH - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle