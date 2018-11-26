Mugshots, Nov. 26

COOPER, KRISTOPHER BARON - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HUCKS, WILLIAM ALLARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RYAN, THOMAS EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BEARD, KYLE WILSON - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
ROLFE, BARBARA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BOYER, ALYCE LAYELLE - PEDESTRIAN DRUNK
CHESTNUT, CATILIA - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS
DWIGGINS, AMBER DENISE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
THOMAS, NAT KING - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
RICKS, BRITNEY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROLFE, TIMOTHY A. - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
PHILLIPS, IVY ARLINDA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
CHESLEY, VIRGINIA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CANUL, ERIC GLENN - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., RECKLESS DRIVING
HARPER, GRACE HALEY-BELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COYOY-TZILIN, ESTEBAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WATSON, KACI ALEXANDRIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DURCO GOMEZ, BRUNO AUGUSTO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BARNHILL, TAMMY BROOKE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HEMINGWAY, JEFFERY JOHNNILL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROWN, ANTONIO LAMONT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ESCOBAR RIVERA, RAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
CURTISS, DALE ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCCOY, SHARON WILLIAMS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE