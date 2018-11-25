Mugshots, Nov. 25

PUCKETT, CATHERINE MICHELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISORDERLY CONDUCT
DENNISON, SHAMAL DAVON - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
STINSON, JAMIE ANN - DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE ASSAULT AND BATTERY, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WARD, STEVEN WAYNE - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
FOUST, SHANNON WEBSTER - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JAMES, TERRY NATHAN - SHOPLIFTING
CROCKETT, KERMIT WAYNE - TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
BECKOM, GABRIEL SEBASTIAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GREEN, ASHLEY NOELLE - SHOPLIFTING
MACBAY, SHERRI LYNN HUNTER - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
WALLS, ROMELL LA’NARD - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GRISSETT, JOKIRA LYNISHA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GORDON, LAURA RENAE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FENLON, MARK ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
PARKER, STACEY LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DIXON, ANAJEE ARIANNA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MIRANDA, BRITTNEY CHRISTINE - Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
WIDEMAN, FAHEEM LELAMAR - CARRY CONCEALED WEAPON, E.G. DIRK, METALMETAL KNUCKLES, ETC. SEE 44 IF PISTOL), TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WIDDLE, MARK STEPHEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
FLOYD, KISA VAUGHT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
HAZELTON, ADRIAN DERRICK - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MILLS, CRYSTAL DANIELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
EDWARDS, JESSIE WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FORE, STERLING RAPHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
TRANT, TOREY CHRISTOPHER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
DUDLEXT, ROBERT MICHAEL - MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE
BRANTLEY, DALE ALVIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SCOTT, RANDALL JULIUS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WILSON, JESSICA BLAIR - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
FOXWORTH, JAMES ELLIOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SASSER, TANNER CURRIE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
DAVIS, TAMMY MELISSA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LUMPKIN, LAUREN ASHLEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RUTH, MONIQUE YASIN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Public Possession of Open Containers
WOOD, DANICA LEE - FAILURE TO APPEAR
HARDEE, DANIEL BRYANT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH FAREWELL, MYLES DANGELO - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
HICKMAN, SHIFFON QUANTRELL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE