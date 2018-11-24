Mugshots, Nov. 24

BURROUGHS, SYLVESTER BETHEA - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LIVINGSTON, CARRIE JIASIA - TOO FAST FOR CONDITIONS
JUMPER, TIMOTHY MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
JUMPER, NICOLE ALICIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
THOMAS, BLAYNE KELLY - Ordinance / Trespass
WILLIAMS, AARON DONALD - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., Ordinance / Loitering, Ordinance / Trespass, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NEAL, DIAMOND DEPRIEST - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
HALE, TRAVIS LYNN - Ordinance / Loitering, Ordinance / Trespass, RESISTING ARREST, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
CIOKAN, ADAM TYLER - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
NEELY, FREDDY RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HENTHORNE, GEORGE DAVID - LOITERING
PETTIBONE, MASON KARL - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
GRESHAM, RICHARD LEE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
PUGH, DEVANTE MALIK - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
CURTIS, RALPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RIFFEE, BRANDON JOSEPH - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
BROWN, LETROY TERRELL - POSSESSION OF A STOLEN PISTOL, POSSESSION OF A STOLEN PISTOL, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, DISTRIBUTION OF HEROIN -3RD OR SUBSEQ., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 2ND OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
DEMARCO, JESSY JOSEPH - CONTEMPT OF COURT
BUTLER, ZAKI RASHAD - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WHEELER, SHANE SKIPPER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BLACK, JACQUELINE SHERONDA - CONTEMPT OF COURT
CHESTNUT, RICHARD EARL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
DYER, BRANDY LEIGH - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, HEROIN,MORPH.,ETC, TRAFFICK ILLEGAL DRUG4G OR MORE, BUT LESS THAN 14G -2ND/SUB., FAILURE TO APPEAR, DISREGARDING STOP SIGN
CANTY, PRESTON MAURICE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MILLER, JERRY WAYNE - Ordinance / Public Possession of Open Containers, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MATTHEWS, LEROY NMN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
WEDLOCK, TONYA LYNN - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
NOE, LINDA KATHLEEN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
BALDONI, MARK ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION
PANETTA, DARCIE MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SCALISE, PETER MCLAIN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROWN, TRAVIS LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GUERRA-GIL, ANDRES - NO DRIVERS LICENSE, DUI
DEWITT, GEMAR LEONARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
JONES, AUSTIN THOMAS - OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
NELSON, JONATHAN LATRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HIXSON, MEAGAN NICOLE - FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY, DRIVING WHILE PRIVILEGE TO DRIVE IS SUSPENDED AND PERSON IS NOT LICENSED, DRIVING UNDER SUSPENSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
STRICKLAND, WILLIAM JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALICEA MARRERO, KEVIN ALONZO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SIMMONS, RONALD DEAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
SARVIS, JEREMY BRENT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RAMIREZ, RICARDO ERIC - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SMITH, JONATHAN WAYNE - DUI