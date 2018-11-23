Mugshots, Nov. 23

JOHNSON, SAVIRINI MONIQUE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MAZYCK, KIMBERLY - FAILURE TO APPEAR
WHALEN, ANGEL MARIA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SNYDER, DIANE NMN - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
WRIGHT, EBONY D - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LINCOLN, ESSENSE DESTINY TAMAR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BAKER, AMBER NICHOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GAMEZ, VILLA - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
WHITE, JAQUEZ DASAUN - POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PINCKNEY, GEORGE JOSEPH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MILES, DORIAN JOSEPH - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MENEGA, DIMITRA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PEOPLES, TRAVIS PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SKIPPER, LONNIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALSTON, DEREK OTEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VERDUGO, LISA ANN - EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT, FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY, FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY, FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY, FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY, FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY, FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY
FLAGLER, DAVID TREVON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILLARD, RALPH CLEODUS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MONTGOMERY, JOSEPH, JR. - FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED
POWERS, RUBY JUNITA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICHEY, ROGER DALE - FAILURE TO APPEAR
JENERETTE, RASHEA OMAR - TRAFFICKING IN COCAINE, 100G OR MORE, BUT LESS THAN 200G
HEMINGWAY, RICHARD EARL - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 100G OR MORE, BUT LESS THAN 200G, TRAFFICK IN ICE,CRANK, CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 2ND/SUB OFF FEL.)
SMALLS, RASHAMEL MILIK RONALD - FAILURE TO APPEAR
WRIGHT, BRANDON MARIO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 2ND OR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF., UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRANT, CASEY LAVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, DRIVER’S AND VEHICLE LICENSES REQUIRED, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF.
BROOKS, BOWMAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WHALEN, BRIAN RICHARD - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
NORTON, JORDAN LEE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
TODD, BENJAMIN ALLEN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
AVANT, DERRICK MICHAEL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
COLEMAN, THOMAS DEMARCUS - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MILLER, AKEEM REMAR - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
FAILE, CHARLES FRANKLIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
OSBORNE, CHERYL AMY - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
EVANS, MEGAN DANIELLE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
BURDETTE, JAMES RICKY - VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
SMITH, MARK HENRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KRAJEWSKI, AARON THOMAS - FAILURE TO APPEAR
FINE, ALLEN LEROY - Ordinance / Trespass
CHANDLER, KEVIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ATTEMPTED ROBBERY STRONG ARM)
CURRY, PETER RAYMOND - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MONTEFORTE, ASHLIN BROOKE - Ordinance / Trespass
ANDERSON, EDDIE LAVONNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
BRITT, KENNETH RONALD - Ordinance / Trespass
CONNOR-WATKINS, GINA SUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PACHUCA, LORIE AMMONS - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
WILSON, CARTELIUS DUVELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
DAVIS, CHRISTOPHER DOUGLAS - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
SKINNER, KIMBERLY - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, OPERATING UNINSURED VEHICLE
KORINEK, THOMAS DAVID - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
CUNDIFF, JONATHAN MILES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BECK, EDWARD LAWRENCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION