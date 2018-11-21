Mugshots, Nov. 21

STANLEY, NAKEETA NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
PEOPLES, TRAVIS PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SLONE, CASEY JORDAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
HEMINGWAY, LATRICE VACCARO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BLACKMON, CHAD LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DUGUAY, JOSEPH ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
POSTON, RANDALL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
HICKS, ZACH DANIEL - SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE-COMMIT/ATTEMPT LEWD ACTVICTIM UNDER 16 AND ACTOR OVER 14 YRS., SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE-COMMIT/ATTEMPT LEWD ACTVICTIM UNDER 16 AND ACTOR OVER 14 YRS.
CHAVIS, NINA MARIE - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
MASSEY, ANTHONY COOPER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RESISTING ARREST, DISOBEYING A POLICE OFFICER
ROBERTS, STEPHEN ALFRED - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BALDWIN, FLOYD NMN - FAILURE TO APPEAR
CONLEY, WENDY DAINE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, SHOPLIFTING UNDER $2,000
STUTLER, DILLON RAY - RECKLESS DRIVING, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WILSON, KEVIN JERMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RECKLESS DRIVING, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
NELSON, DAVID WINFIELD - DISORDERLY CONDUCT
DUNNINGS, RICHARD JEFFREY - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, GIVING BEER, WINE OR ALCOHOL TO MINOR, TRANSFER OR GIFT NO LONGER USED), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
KUBACKI, MICHAEL JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MONTGOMERY, SIDNEY KYLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GOUDE, CHRISTINA POOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
VILLATORO, BAYRON ESTEBAN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
ROBAIR, EMERY DEMETRIOUS - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, GIVE ALCOHOL TO MINOR, TRANS/GIFT
RANDALL, JAQUAN KYREE - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BIANCO, ASHLEY JANE - FUGITIVE
CHESTNUT, JULIAN EMIL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BRUNO, CARISSA RAE - GRAND LARCENY, FAIL RETRN RET. OBJECTS APPROPRIATION, VALUE OVER $1000u003c$5000
ROSARIO, ANGEL LUIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ALTMAN, JUSTIN NOEL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BELLAMY, JAMES CURTIS - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
BOWMAN, MICHAEL TAYLOR - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
PAGLIONE, BRENDA M. - DRIVING UNDER SUSPENSION, SHOPLIFTING
PESCE, CHRISTOPHER MICHAEL - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
SMITH, ALONZO RONDELL - VIOLATION OF PROBATION
LIVINGSTON, TEDDRICK TERRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CHESTNUT, NYQUAN ZYQUEZ - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
SMALL, WINFORD BRYAN - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
HANSON, JAMES WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KING, DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HEMINGWAY, DENEY TERRELL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
GAUSE, CIEARA NICOLE - MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05), FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DEWALD, ADAM EUGENE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
MENESES RODRIGUEZ, JOSE LUIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
AYRES, LESLIE MICHELLE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
MCCRAY, JONATHAN HAKEEM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, JASYRI EMANUEL SHAVAR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE