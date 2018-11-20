Mugshots, Nov. 20

MOORE, DESHAUN TYWAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WOOD, MARY ELIZABETH - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ALLEN, KRISTEN APRIL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRANTHAM-MORALES, LESA DAWN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LONG, PRISCILLA ISREAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JACKSON, WILLIE TYRONE - VIOLATION OF PROBATION
HARDEE, COREY RANDALL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LIVINGSTON, LEE MARVIN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
EICHELBERGER, BOBBY EUGENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SPAIN, JEROME RYDALE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
FRYER, RUSSEL ALAN - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
GAYLE, RONELL NELTON - Ordinance / Trespass
MORTON, ERIN VIRGINIA - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GRIER, MARQUET ANTHONY - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
KYTTLE, ERNEST DUANE - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
PORCHER, TERRELL HASHIM - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MARTIN, TRACY JENNILLE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
PAUL, MICHELLE NOREEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ELLER, AMISHA NICHOLE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, Ordinance / Trespass
HACKNEY, MICHAEL PAUL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ANDERSON, KEMONDRE RAQUAN - ATTEMPTED MURDER
WILLIAMS, CHRISTOPHER LOYD - BURGLARY 2ND DEGREE
STILLIONS, ALICIA MARIE - DISORDERLY CONDUCT
RAJSKI, MILES MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, EDWARD DEWYNN - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
OBRIEN, DUSTIN TYLER - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
VANDERBUSH, HEATHER DAWN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BARFIELD, MARY LIBBIE JO - DRIVING UNDER SUSPENSION
MANGINE, NOELLE JOANNE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
FURR, TERESA MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
FOLTZ, KINSLEY TARYN - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE