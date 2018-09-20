Mugshots, September 20

TOWNSEND, JONATHAN CHRISTIAN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WILLIAMS, QUINCEY LAMART - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ESTEVEZ, BRIAN MARVIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BELLAMY, JEFF LARAY - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, CROSSING MEDIAN, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
FIPPS, JUSTIN HOWARD - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SINGLETARY, PHILLIP NATHAN - BURGLARY 2ND DEGREE
NARRON, KENNY DEWAYNE - Ordinance / Public Possession of Open Containers
GEORGE, CHANCE STYLE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BROWN, AJ RASHEID - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
DEAN, CRAIG ROBERT - Ordinance / Loitering
MITCHELL, QUINTON - Ordinance / Loitering
BROWN, MAXINE JAMLIN - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000
LONG, HANNAH RUTH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CREEL, HEATHER Y - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
OSBORNE, DANETTA KAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MARSH, LABRON PERICE - ENTERING BANK, DEPOSITORY OR BLDG AND LOAN ASSOCIATION WITH INTENT TO STEAL
BERRY, THEOPHILUS XAVIER - NO SC DL
DELGADILLO DIAZ, IVAN SALVADOR - HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE
KANUPP, CHAD GARFIELD - LOITERING
WANAMAKER, CHRISTIAN JARRETT - Ordinance / Loitering
COFFEY, KIM EUGENE - Ordinance / Loitering
FRY, MARK DELEAU - DISORDERLY CONDUCT
HANNA, WILLIAM CRAIG - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCCRICKARD, RICK LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HUGGINS-BEVIL, SANDRA LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DYSON WARD, STERLING LEON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SOLOWINSKI, NICHOLAS ERIC - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GAONA, SAMUEL ALBERTO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NOBLES, STEVIE WADIS EARL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRAINGER, EDWARD EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER TAILLIGHTS