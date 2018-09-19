Mugshots, September 19

CALLAGHAN, MARK STEPHEN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CROSBY, WILLIAM RICHARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCORMICK, DALE RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BELLAMY, JEFF LARAY - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, CROSSING MEDIAN, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MASI, BRIAN FRANCIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GERCHAK, BRANDON LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ESTEBAN-SANTEAGO, MIGUEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ADAMS, CAROLYN RENEE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLGATE, PAUL WESLEY - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), FORGERY LESS THAN 10,000
ROGERS, KENDALL LEE - FORGERY, THIRD AND SUBSEQ.
CROUCH, ZACHARY RYAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CLONTZ, JAMES CHADWICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
HENNIS, PERRY RYAN - RESISTING ARREST, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
NANCE, MELVIN CALAMBA - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE
SHAW, TROY DARNELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ.
DAVIS, VINCENT EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LANGLEY, PHILMON LAOTIS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, VIOLATION/WILLFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRONIC MONITORING
TURNER, ANGELA MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ELLIOTT, HOLDEN LEONARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, KENDALL ELBERT - DISREGARDING STOP SIGN, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
KOHLER, GABERIEL ROBERT LOUIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LECKLITER, CECIL WAYNE - FAILURE TO APPEAR
COOK, AMANDA DORA - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFFPRIOR TO 6/7/05), PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CHESLEY, VIRGINIA LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BARNHILL, TAMMY BROOKE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
QUINN, PAUL ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
ESPINO ESQUIVEL, SANTOS NORBERTO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WASHINGTON, PATRICK JAMEL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE