Mugshots, September 18

DEWITT, ANTHONIO JAMAL - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
GRAJALES-BONILLA, DIEGO - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
SLOAN, ERNEST - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BUFFKIN, CRYSTAL GAIL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BENSON, SHIHEEM DEWONE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RIVERA, ASHLEY LEE - Ordinance / Breach of the Peace
NORTON, JORDAN LEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
TODD, KENDALL LEXI - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
THOMPKINS, STEVEN WAYNE - IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
ATWELL, WILLIAM LAYTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, HUEY TIMOTHY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ESTES, CHRISTINA LEIGH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LONEY, TAMIER SEBASTIAN - FAILURE TO APPEAR
PETERS, TY DRENNEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROSSI, KELLY COLLEEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BABB, JAYQATTEUSE DASHONE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
WILSON, CANDISE LEIGH - FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SLEEPER, JAMES BRYAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ORTLOFF, ANDREW KYLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LANG, FRANK DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCNEIL, BRIANNA DENICE - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, NO SC DL
SUTTON, TIA LYNN - Ordinance / Trespass, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
AUSTIN, CRYSTAL GALE - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000