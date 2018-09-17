Mugshots, September 17

MCALLISTER, NICHALAUS COLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
DAINESE, JOSEPH NMN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
KNIGHT, MARQUISE DEVONTE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
VOIVEDICH, THOMAS ARON - STATES OF EMERGENCY--ESTABLISHMENT OFCURFEWS
RENDON ZAPATA, CHRISSTIAN ALBERTO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PLAYER, JUSTIN DANIEL - STATES OF EMERGENCY--ESTABLISHMENT OFCURFEWS
MOSES, MICHAEL CHANNING - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ABERNATHY, CODY MONTANNA - FUGITIVE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRYANT, CHRISTOPHER JAMES - STATES OF EMERGENCY--ESTABLISHMENT OFCURFEWS, Ordinance / Public Possession of Open Containers, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
BALL, DESTINY SUMMER RESHEA - VIOLATION OF ABC LAW
WARD, CHRISTOPHER JAMES - NO DRIVER’S LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE
ESTEP, MEAGAN CHRISTINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCDOWELL, JOSEPH CHADWICK - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, VIOLATION OF CURFEW, CONGREGATION, FAILURE TO DISPERSE IN EMERGENCY AREA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR
SLOAN, LUCIOUS CLIFTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CHILDERS, TERRANCE DEANGELO - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
BROWN, JUSTIN MATTHEW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JENKINS, DONALD JOSEPH - FAILURE TO APPEAR
BENOIT, GUY SLIM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE