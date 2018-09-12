Mugshots Sept. 12

HALL, DENNIS MATTHEW - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
THOMAS, NATHAN ANSON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PLATE, MAUREEN TERESA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RILEY, FREDDIE ROBERT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PADILLA, EDWIN BORDALES - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
FLOWERS, MICHAEL ALLEN JR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FENTZLAFF, JELISSA GALE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FRINKS, WARREN BERNARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DARBY, RALPH ANTHONY - TRESPASSING, TREPASSING, PRIVATE PROPERTY
LOWES, TANNER JOHN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
PHILLIPS, CHAD RICHARD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
RICHARDSON, LAURA EVE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RABON, BRYAN ANTHONY - FORGERY LESS THAN 10,000
KANTAK, SYDNEY SANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
PERRY, KEVIN ERICK - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WILLARD, EARL LEE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
QUINN, LINDYLEE NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
EVERETT, ROBERT ANTHONY - FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HAMMOND, CHRISTOPHER STEVEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EMHOFF, MICHAEL JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CLIFFORD, TINA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, LIONAL RAYMOND - FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION
BRAHAM, HILLARY DONIS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS