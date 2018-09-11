Mugshots, September 11

FOLSOM, TRAVIS WILLIAM LEA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DARBY, RALPH ANTHONY - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
DOUGLAS, CHARLES JUNIOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WALTERS, YVONNE MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLLINS, MARQUAI JABRIEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MOLOSKY, MICHAEL JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLCOMB, MELISSA MCCASLIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
UNDERWOOD, MICHAEL LEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CLEMONS, FARRAH NICOLE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
ROWE, ALLEN JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEGGETTE, JENELLE J - DISORDERLY CONDUCT
BLAKELEY, SHAQUILLE KAYSON - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SHEPHERD, JASON ERIC - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
VARY, MICHELLE NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LYNCH, JERRY SCOTT - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, TOO FAST FOR CONDITIONS
GIBSON, MICHAEL GLENN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NEAL, ALICIA KATE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, FAILURE TO APPEAR
ANDERSON, JOSEPH STEVEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
SCALES, WILLIAM JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WINDHAM, JONATHAN BRYAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SKINNER, GLENN JOSHUA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
LOVELL, WILLIAM ROY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCLAUGHLIN, PATRICIA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SOLES, THOMAS MITCHELL - MUFFLER VIOLATION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
UNKART, KANE MICHAEL - NO LICENSE TAG LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION
VINE, SANDRA LYNN - TOO FAST FOR CONDITIONS, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
FERRUSI, MICHAEL FRANCIS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MUSE, STEPHEN PATRICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
YOUNG, JOSHUA WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MONAHAN, TRAVIS MICHAEL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE