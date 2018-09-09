Mugshots, September 9

MINGGIA, THEODORE CEPHAS - LARCENY UNDER $2,000
BUENO, JESSE SALCEDO - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
ROBERTS, JOHN LANCE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRAHAM, JOSHUA ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BARRENTINE, ALISHA FAITH - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
CURTIS, COREY LEE - RECKLESS DRIVING
CUMBEE, WORDELL - DISORDERLY CONDUCT, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, SAMUEL WARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, MARISSA KAYLA - Ordinance / Trespass
BUENO, JESSE SALCEDO - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
AYERS, CHRISTOPHER KEMON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRAHAM, JOSHUA ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BARRENTINE, ALISHA FAITH - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
CURTIS, COREY LEE - RECKLESS DRIVING
CUMBEE, WORDELL - DISORDERLY CONDUCT, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, SAMUEL WARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GOUMAS, GREGORY PERICLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WIRTZ, ROLAND - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
WISE, RICKY EDWIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KISH, BOBBI LEIGH - Ordinance / Trespass
WISE, ANGELA MICHELLE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
MUNDY, KATHERINE HEYWARD - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
TODD, HUSTON ELLIS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
FIELDS, RICHARD WAYNE - Ordinance / Public Possession of Open Containers, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
THOMPSON, DE’ONTA MESIAH - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
WILSON, ASDIN ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARTIN, KENNETH RAY - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FRAZIER, RONALD HUGHUE - Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GASQUE, SHANNON PAIGE - Ordinance / Trespass