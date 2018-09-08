Mugshots, September 8

VALENTI, LISA ANN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
GOODWIN, RAINEE LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MASSEY, ANTHONY COOPER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ASCENCION-AGUILAR, FERNANDO - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MORRIS, DYLAN - DISORDERLY CONDUCT
HOLLENBECK, SUSAN CHRISTINA - PEDESTRIAN DRUNK
TOJIN IMUL, MIGUEL ALEJANDRO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ROSS, JARED ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HIGGINBOTTOM, RAINEY HASTING - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, RECKLESS DRIVING
SNIPES, STEPHON DAJOHN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
LINEN, DEVON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILSON, TIMOTHY LAMORRIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TAYLOR, AMANDA ROXANNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GREER, PATRICK LEO - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WILSON, MARIANN REBECCA - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
KINLAW, THEODORE ALFONZA - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE
FRAZIER, RONALD HUGHUE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SHEPHERD, JASON ERIC - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
LIVINGSTON HILL, TAMMY LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RESISTING ARREST, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
CLARENCE, RYAN PATRICK - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
RICHARDSON, DERRICK ONEAL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TOMPKINS, CHARLES ALAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN)
ADAMS, TYLER NATHANIEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
WARTH, JAMES FRANK - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
DIAZ-RUIZ, MARCOS NMN - NO SC DL, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, IMPROPER VEHICLE LICENSE
CLEMONS, KIM LARUE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WHITE, SETH MICHAEL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ROWAN, NICHOLAS ROY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SING, JAMES WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROSE, VICTORIA LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WALKER, EDWIN WELDON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
TYLER, ANDREW RANDALL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CRIBB, TIMOTHY WAYNE - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
COX, JOSHUA L. - RECKLESS DRIVING, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ROSE, SIOBHAN NMN - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MATHIS, FRED D., JR. - FAILURE TO APPEAR
STEWART, THOMAS RAY - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
KOHUTH, KAREN MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOORE, JOSHUA MARTIN - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - DISORDERLY CONDUCT