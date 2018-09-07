Mugshots, September 7

HUGGINS-BEVIL, SANDRA LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TETREAULT, GREGORY ALEXANDER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PARRISH, LISA MARIE - SHOPLIFTING
BENNETT, TIA NICOLE - SHOPLIFTING
ALLEN, MARK NICHOLAS - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPERATING UNINSURED VEHICLE
DUDAS, RYAN JOSEPH - ASSAULT AND BATTERY, DISORDERLY CONDUCT, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, ASSAULT AND BATTERY
GORE, TONY LASHANON - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
PODWOJCIK, WOJCIECH - RECKLESS DRIVING, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE
TINGLER, JAMES LENARD - FUGITIVE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
FLOWERS, DANIEL LUKE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TODD, KELTON JESS - INVOLUNTARY MANSLAUGHTER
WULFF, RICHARD THEODORE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCCRICKARD, RICK LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CAMPBELL, ISAAC BERNARD - FAILURE TO APPEAR
ELLER, JAMES LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SANCHEZ, GARAY KEIDY - NO DRIVERS LICENSE
TRINH, AUSTIN GRANT CHAU - RECKLESS DRIVING
VOAKLANDER, JOSHUA WAYNE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MAXWELL, ALBERT WILLIAM - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
HANCOCK, JEFFREY NEIL - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
GRANT, ROGER LEE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
KIRSCHBAUM, TYLER LEE - Ordinance / Sleeping on Beach
PATRICK, KENNETH WILLIAM - FAILURE TO APPEAR
CAMPBELL, SHANEKA MONQUELLA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BLOOM, TAMMY - RECKLESS DRIVING
DUDLEY, JERRY LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DUDLEY, SHAWN PATRICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BOOROM, SEAN THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SANTIAGO-TERAN, JUAN CARLOS - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE