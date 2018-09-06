Mugshots, September 6

HOLT, DEBBRELAH TOELEEBRE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE
BROWN, YONQURAAN ERIC - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PETERS, JANET - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRITT, JASON CHARLES - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
STOKES, ERNEST - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, ANDRE - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
HUTTO, MELISSA LORRAINE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
WARNER, MELINDA FRANCES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
AUSTIN, CRYSTAL GALE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
THAYER, SIERRA MICHELLE - SHOPLIFTING
SING, SARAH ANN REBECCA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SKOVMAN, SEAN MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MITTAN, SCOTT ALAN - Ordinance / Sleeping on Beach
SHRADER, DAVID DANIEL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GLENN, PATRICK LEE - Ordinance / Loitering
WARNER, JONATHAN CLAIR - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ALTMAN, JOHN ASHLEY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DAVIS, NYDJA IRENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BEAN-WILSON, JENNIFER CELESTE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
HAYES, NICHOLAS WAIR - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SPIVEY, ELIJAH SHAHEED - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KINLAW, THEODORE ALFONZA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
CASSIDY, CHAD MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DURRIN, KEFRON ELEANOR - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
JACKSON, ALEXANDREA NICOLE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
BROWN, JESSICA CORRINE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
COOPER, JANET HERRINGTON - FAILURE TO APPEAR, PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
WILSON, NATHANIEL LENARD - THEFT OF ELECTRIC CURRENT
ESTES, CHRISTINA LEIGH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SCAFIDI, WOLFGANG SCOTT JUSTUS - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, VIOLATION SEAT BELT LAW, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
WILSON, MELISSA MAHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LOCKLEAR, JUSTIN WAYNE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCELVEEN, ASHTON DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CROWE, CHARLES JEFF - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
SAMUEL, JAROD MONTRELLE KENNETH - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BLESSING, JENNIFER ELIZABETH - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally, SHOPLIFTING MORE THEN $2000 BUT LESS THAN $10,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CIRELLO, VINCENT MAURICE - Ordinance / Nudity
ROBERTS, ASHLEY NICHOLE - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
GREGSON, BRITTNEY ALEXIS - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
MCDANIEL, MELISSA RENEE - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, FAILURE TO APPEAR
MCKEVER, LAN - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
GREGG, ISIAH JUNIOR - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BURKE, JASON ALLEN WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SUMPTER, WILLIE EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION
DUDAS, RYAN JOSEPH - ASSAULT AND BATTERY, DISORDERLY CONDUCT, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, ASSAULT AND BATTERY