Mugshots, September 5

POWELL, MICHAEL WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLES, SHAUNNA MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
FLOWERS, WALTER MURPHY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
SHORT, OBIE PORTER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
VEREEN, ROBERT OCTAVIA - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
POPE, RAYMOND THOMAS - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION
LOPEZ-LOPEZ, PEDRO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000
THOMASSON, ROBERT MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, Parking of unattended motor vehicle.
GRANT, ALFORD NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, EMMANUEL LEE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, BEACH ORD--SLEEPING ON PUBLIC BEACHES ORPUBLIC ACCESS AFTER 9,00 PM PROHIBITED
GREENE, MICKEY VAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
BAKER, KRISTINA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCALL, ZURI RANI - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
FOWLKES, MAGDALENE FRANCES - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
MANNING, EBONY SHANICE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
COBB, MATTHEW WARD - LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, DISORDERLY CONDUCT
RUTLING, MARIO TERRENCE - FAILURE TO APPEAR
MACK, JAMES CURTIS - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - Ordinance / Public Possession of Open Containers, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
COX, JOHN RANDALL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MAFFEO, MICHAEL EDWARD - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ROGERS, ELISABETH JOHNS - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
HOFFERT, LISA ANNE - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
TALBERT, CHEYENNE LEONARD - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
FLETCHER, BRYON PAUL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
GRIER, MARQUET ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HEMINGWAY, EDWARD DERELL - NO LICENSE TAG LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
JONES, FELICIA LEEANNA - VIOLATION OF PROBATION, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HARTLEY, NATHAN JAMES - NO DL IN POSSESSION, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
RUSTOWICZ, MICHAEL LEE - Ordinance / Breach of the Peace
HANNA, TIMOTHY DONALD - PEDESTRIAN DRUNK
DAVIS, JOSHUA ONEAL - PEDESTRIAN DRUNK
BOND, SEAN CHARLES - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Driving/Operating Vehicle on Beach