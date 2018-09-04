Mugshots, September 4

GOMEZ-ANDINO, GUSTAVO ALDOLFO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HULSEY, TYRAN DOUGLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHANDLER, EUGENE NMN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
SHULTZ, DARLENE LEE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
POLYAKOV, ALEXEI IZRAILEVICH - Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
MUIRHEAD, AMBER MARIE MERCURE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LONG, LESLIE ANN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
MOLOK, QUESTA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CRIBB, BRIANNA NICOLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, CURTIS LEE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BRUNSON, XANDRIAN DEON - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
KNOX, JAMES - FALSE INFORMATION TO POLICE
RUSSELL, MELISSA HOWARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SHAFER, TARA LEIGH - CHILD ENDANGERMENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PARKER, SETH MICHEAL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SCALES, DEVIN RAYVON - Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
PARKER, JACKIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
YOUNG, ROY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FUGITIVE
GRISSETT, WILLIE HENRY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, NO REGISTRATION NUMBERS DISPLAYED
ROBINSON, ANDREW LAMONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHULTZ, CLARENCE HOWARD - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
JENSEN, JAMES VERNON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KEEN, DUVONTAE LAMAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BRACH, RICHARD JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARDEE, KENNETH JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MOORE, JOHN MARION - SIMPLE ASSAULT
HERNANDEZ, CHELSEY BROOKE - DISORDERLY CONDUCT
BARNETT, KAYLA MARIE - Vehicles required to be registered and licensed., BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
TYLER, BRADLEY NATHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RADCLIFFE, HARRY TILLER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WOODARD, JIMMY RODGER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARSH, HUNTER JOSEPH - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
STEPHENSON, BLAKE EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE