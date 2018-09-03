Mugshots, September 3

FLOYD, HALEY DEANNA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
JOHNSON, WESLEY RYAN - RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MONTEFORTE, ASHLIN BROOKE - Ordinance / Loitering
PENATZER, AGNES NICOLE - LOITERING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEE, JANE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LORIG, DANIEL JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, DANA - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
BROWN, TYRES DONYEL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
WILLIAMSON, CHRISTOPER DEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JIMENEZ, ROBERT CARLOS - INDECENT EXPOSURE
TODD, KELTON - ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN)
MCCLEAN, WILBERT JEMAUDE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM
PEREZ GUERRA, CARLOS MANUEL - CARE AND TREATMENT
STERLING, GLENN RICHARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DEMERY, ROBERT PAUL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILSON, DUSTIN BRADLEY - MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE)
MERRITT, PAUL JESSE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMOOT, DARRIUS TARON - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, NO DRIVERS LICENSE
JOHNSON, QUENTIN JAMAL - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), FAILURE TO APPEAR
WALSH, CRAIG FRANCIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARSHALL, BRANDON WAUNE - FUGITIVE
DERRIG, AARON CHRISTOPHER - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SQUIRES, FREDERICK CORNELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, STOPCHECK,$500/LESS, 1ST OFF
WINCHESTER, DAWN JILLIAN - DISORDERLY CONDUCT
YAHYA, ADAM FAHAD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
HAYES, BRENTON FOLSOM - Ordinance / Loitering
MAHN, REGINALD DOUGLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CAUSEY, ERNEST - DRIVING UNDER SUSPENSION
WRIGHT, FREEMAN ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
COOPER, KENNETH EDWIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
FERRANTE, CRAIG MARTIN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WILLIAMSON, JUDD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
RIVERA, AARON DONOVAN - RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JIMENEZ PEREZ, DELFIDO ERASMO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
PATENAUDE, BRETT WILLIAMS - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT AND BATTERY, UNLAWFUL USE OF FIREARM WHILE UNDER THEINFLUENCE OF ALOCHOL OR DRUGS
ELLIOTT-MARTIN, KRISTIAN NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRIMES, MATTHEW SWANSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALBANESE, PAUL JOHN - RECKLESS DRIVING