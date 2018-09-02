Mugshots, September 2

PHOENIX, MARIO ANTOINE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
BUZARD, ROBERT TODD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BUZARD, MELANIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CANNON, ERICA ROLANE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCFEELY, MARTIN CHANNING - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SHOPLIFTING
BOSTIC, CHRISTOPHER SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STONE, ASHLEY NICOLE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CLEVELAND, KORI MICHELLE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
HEWITT, RYAN ONEAL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DANIELS, AMBER LYNN - GRAND LARCENY, VALUE $5,000 OR MORE, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
ROMERO, KELLY BAKER - SHOPLIFTING
PAGE, JOSHUA TOBIAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST
SARGENTO-VELAZQUEZ, JASON IVAN - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
BAREFOOT, ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, KELVIN CLEVELAND - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CANNON, THURMAN COREY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GOODEN, ERICA NICOLE - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
DAIL, RICKY FLOYD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BURTON, KALEB MCKINLEY - DISORDERLY CONDUCT
HICKS, ERIK CLAYTON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BELLAMY, PAMELA DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ORTEGA, JOSE OCHOA - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
PLEASANT, ADDISON CHARLES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GAILEY, RAY TURNER - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
LINDER, DALTON GRIFFIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SINGLETON, KRISTINE FOWLER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROSS, ANNTOINE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
REDD, DARRYL LAMONT - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROGERS, HERBERT PETREZ - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
REUST, LAURA DAWN - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OBSTRUCTION OF WINDSHIELD, MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
CHRISTIAN, BRYAN DEAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ELLERBE, MAKAYLA PAIGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PAQUETTE, STEPHEN PAUL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ADAMS, SUZANNE DUDLEY - DISORDERLY CONDUCT
DELACRUZ, LINDSEY BARNES - FAILURE TO APPEAR
CASSELL, JORDON MATTHEW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
DICKEY, SAM MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BULLARD, BILLY RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE