Mugshots, Sept. 1

GUZYLAK, KELLEY MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALTMAN, KELLY JORDAN - VIOLATION OF PROBATION
ANDERSON, KEMONDRE RAQUAN - DISCHARGING WEAPON IN CITY LIMITS, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
LEWIS, AMY DENISE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
BRIGMAN, JUSTIN ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
SHEAD, BILLY LAMAR - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
KALLAM, KEVIN JAMES - PEDESTRIAN DRUNK
ANDERSON, GUY VICTOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TETREAULT, GREGORY ALEXANDER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROBERTS, JESSICA LYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
GRAHAM, TAVON DEMERE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GARRETT, ANTHONY CLARK - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PEREZ, CHARLYE CABAN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
ALESTRA, AMBER LEA - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FRANCIS, JEROMY ANDREW - Ordinance / Public Possession of Open Containers
SHAW, JASON NICHOLAS CODY - FAILURE TO APPEAR
PERRY, BROOKLYN HOPE - Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
BEALL, ASHLEY LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SINGLETON, DAVE TIMOTHY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
RODGERS, MATTHEW BLAKE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
HEMINGWAY, BOBBY RYDALE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BRASTOW, GREGORY RYAN - RECKLESS DRIVING
HOLMES, OSWOOD SYLVESTER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MELETZKE, KRISTAN LOREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
NEVILLE, RANDOLPH MOSES - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
EVERSOLE, DAVID JAMES - Ordinance / Breach of the Peace
HARTLEY, JAMES DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BROWN, CHERYL LASHAWN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
RUSSO, CHRISTINA - DISORDERLY CONDUCT
COKER, DYLAN CHRISTOPHER - CONTEMPT OF COURT, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GIBBS, KIMBERLY NMN - PUBLIC OFFICIAL, MISCONDUCT IN OFFICE, SEXUAL INTERCOURSE WITH PATIENT OR TRAINEE OF STATE MENTAL HEALTH FACILITY, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIPAL PRISONS PROHIBITED
SCOTT, MOSHEIA DEMONYA - HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
COOPER, CHRISTOPHER GLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCCRAY, JESSICA LATRELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
DILLARD, BUDDY EVERETT - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
MILLER, AKEEM REMAR - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
JOHNSON, FLORITA NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROMELL, BYRAN TERELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
PAOLUCCI, JENNIFER ROSE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MERRITTS, MICHAEL DESMOND - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TODD, RONNIE LEGRAND - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHRISTIAN, THYAN DEAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LINDER, DALTON GRIFFIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VEREEN, DONTE A - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HICKS, ERIK CLAYTON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GASSAWAY, DEION DEWAYNE - PEDESTRIAN DRUNK, IMPROPER PASSING
FREEMAN, WILLIAM TIMMY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GORE, KARL TRACY - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
CRIBB, CHELSEA LEANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LANE, JAMES ROBERT - FAILURE TO APPEAR
MATRONE, TYLER JAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOWLAND, JAMES STRACHAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PEARCE, BRAD JAMES - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MCGINNIS, DANIEL JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE