Mugshots, August 31

TODD, MICHAEL WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LONG, BRITTANY CHRISA - RESISTING ARREST
RIVERA-BARAHONA, JORGE ULYSES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
COOPER, ASHLEY TIARA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ABRAHAMSON, KATELYN ASHLEY - HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSSESSION OF ECSTASYMETHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE ECSTASY), MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
THOMAS, RICHARD C., III - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TISKE-STIERS, BONNIE JEAN - FAILURE TO APPEAR
WATTS, TIMOTHY MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HERBERT, KENNETH J. - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
BROWN, TRUSTIN DIJONTRA - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HEYWARD, TYRECE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BARCLAY, JOHN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, KYLEEL ASSAD - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
ROBINSON, DEVONTE SHAKEER - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
LENNON, JERMAINE JEROME - FAILURE TO APPEAR, SPEEDING, NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FOX, JESSICA NOELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, KEVIN LEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CHATMAN, TRAVIS NMN - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, OBLITERATED SERIAL NUMBER ON GUN, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), POSSESSION OF ECSTASYMETHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE ECSTASY), MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G
WHALEY, DORA CAROL - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRIFFIN, OWEN RICHARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WARE, CHARLES DUANE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KNOX, JEFFERY WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FUGITIVE
SKIPPER, TAMIKIA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SANDERS, CHRISHAWN CARON - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CARTWRIGHT, NATHANIAL COLE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
VECCHIONE, DANIELLE NICOLE - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
KEITH, DERRICK MAURICE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
JENKINS, ROGER JAMAR - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
MCFADDEN, WILLIS R. - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFFENSE, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 2ND OFFENSE, PWID ECSTASY - SECOND OFFENSE
ZOOK, JONATHAN DAVID - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 2ND OFFENSE
LEE, MISTI LASHEA - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GOINS, JAMES CHADRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HALL, ELIZABETH BISHOP - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
CAMPBELL, WILLIAM ARTHUR - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, PEDESTRIAN DRUNK
WHITE, TIMOTHY ROLAND - VIOLATION OF PROBATION
DWYER, THOMAS ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
SCULLY, JAMES JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WOODBURY, CLEO JUNIOR - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
GIBBS, JUSTIN DA VONTE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FUNNYE, JOSHUA OBRIAN - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
EADDY, TYANNA MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SEWARD, ROBERT MCCAHILL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OWENS, BURNETT JASON - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FRANKLIN, DONOVAN PIERRE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
BRIGMAN, JUSTIN ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
MARTIN, BOBBY DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE