Mugshots, August 30

SOURLIS, PANAGIOTIS PETER - CONTEMPT OF COURT
HERSHBERGER, ROSE MARIE EILEEN - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
MILLIGAN, PHILLIP CHANCE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
COX, ERIK LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
YATES, TIMOTHY LAVON - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05)
WARTH, TINA MARIE - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, BURGLARY 2ND DEGREE
HOOVER, GREGORY ROLLIN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBERTSON, STEVEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
YOUNGBLOOD, DAVID WAYNE - Ordinance / Loitering
SHARROW, DANIEL J - Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway.
BOATWRIGHT, KYLE BLUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MOLOK, QUESTA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
INGRAM, SCOTT THOMAS - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MENDOZA-ESQUIEL, PAULINO - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WATSON, BERNADETTE DENISE - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JONES, JEREMY WILLIAM - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HARVEY, MATTHEW ALLEN - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE, SAFECRACKING
HARVELL, JAMES WALKER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
WHITE, STANLEY JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ANIELLO, CHRISTOPHER DENNIS - ARSON - FIRST DEGREE
PAGE, RASHAUN TREVON MARQUIS - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, TRAFFICK IN ICE, CRANK,CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 1ST OFF
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RIVERA-BARAHONA, JORGE ULYSES - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
RIVERA, ANGEL - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, NO DRIVERS LICENSE
CRAWFORD, KENDAN QUASHAN - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HATFIELD, GARY RICH - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
MCCRAY, SHA-RAH DESHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
INGRAM, EMMANUEL LOUIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DONLEY, RICHARD JEROME - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRAHAM, PAUL DAVID - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
NOEL, TIMOTHY FRANK - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
RABON, BRYAN ANTHONY - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD), FORGERY LESS THAN 10,000
VICKERY, KRYSTIN MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, FRED ANTONIO - IMPROPER TURNING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS. OXYCODONE SCHEDULE II DRUG),FIRST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SUMPTER, LONTE ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
COX, SHANNON GODBY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FLOYD, AMY LYNN - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
COLLINS, MARQUAI JABRIEL - Ordinance / Fighting
HARMON, TYLER RAYNELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SCULLY, JAMES JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BARCLAY, JOHN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE