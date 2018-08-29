Mugshots, August 29

JACKSON, DUSTY MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
JAWORSKI, KRYSTAL RAVEN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
CHESTNUT, RICHARD EARL - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
ADAMS, ERIC GLENN - FUGITIVE
COLEMAN, STEVEN LEE - TOO FAST FOR CONDITIONS, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MORENO, JULIAN JESUS - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
BLAIN, JOBE RODNEY - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
MARTINEZ-LOPEZ, EUSTOLIO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LEAKE, RHONDA LORRAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STEPHENSON, BRIAN SCOTT - CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIPAL PRISONS PROHIBITED, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
LEMMON, JOSHUA MARTIN - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BARNES, CHASITY CHEYANNA - FUGITIVE
PALMA, TRISTINA MARIA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NOBLES, RICHARD - INDECENT EXPOSURE
HARLEY, QUINTEEL PIERRE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JACOBS, MISTY LYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CHESTNUT, RASHEED LATRAVIS - MANF. DIST., ETC. METHAMPHETAMINE ORCOCAINE-1ST PRIOR TO 6/7/05)
VANDIVER, HOUSTON COLE - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
HERNANDEZ, BERNARDINO RUBIO - NO DRIVERS LICENSE
DEGREGORIO, TODD JUSTIN - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS, SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
DOYLE, KYLE TANNER - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD)
HINES, CARLIQUE SHAMONE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RUBIO-HERNANDEZ, BERNARDINO - NO DRIVERS LICENSE
SKINNER, JEROMEY NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STAGGERS, DEMETRIA FURNTANA - DRIVING UNDER SUSPENSION
EZEQUIEL, PAULINO MENDOZA - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ANGLES, ROBERT DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCCRAY, SHA-RAH DESHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
LAURENT, STEFON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, TRESPASSING AFTER NOTICE
HUTTENSTINE, STEVIN BLAKE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
OCTAVIANO, ANTONIO SEVILLA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
GARNER, FRONIE CORENN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SUKALIC, EDDIE EDIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CHESTNUT, CRAIG LATWAIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
CHESLEY, VIRGINIA LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BUFFKIN, ZACHARY LAWRENCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ALLISON, CAROLYN ANN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HEMINGWAY, TOMMY DIMITRI - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
CHANDLER, RONALD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HINES, JENNI RENEE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
ROBINSON, BENJAMIN CARLISLE - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL