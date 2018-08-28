Mugshots, August 28

STEPHENSON, BRIAN SCOTT - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
EASTER, TERRY ALEXANDER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
CHEDESTER, ROBIN MARIE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BELLAMY, LACEY TRAION - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NARRON, KENNY DEWAYNE - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RUSH, DUANE ALBERT - FUGITIVE
BAKER, KIMBERLY THI - PETIT LARCENY
HILL, AZIA SHANIECE NAGAIL - LARCENY UNDER $2,000
LAVELLE, KYLE ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HAVENS, JOHN DOUGLAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
SMITH, HARMON FRANK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
WILLARD, KENNIS LORENZO - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
JONES, STEPHEN CLAY - DRIVING UNDER SUSPENSION
CLARKE, GABRIELLE IVERA RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCKENZIE, SHANTA ERPEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DURFEE, HEATHER MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HASENFLU, TIFFANY ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MORRIS, FRANKLIN ANTOINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOBLEY, RODREKUS FLEMON - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
PEIL, JORDYN FOSTER - BEACH ORD--SLEEPING ON PUBLIC BEACHES ORPUBLIC ACCESS AFTER 9,00 PM PROHIBITED
MCCRAY, NATHANIEL EDWARD - FORGERY LESS THAN 10,000
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
VEREEN, LEEANDER NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
THARP, JACOB THOMAS - Ordinance / Sleeping on Beach
BOSTIC, MALCOLM JAMAL - FAILURE TO APPEAR
PAGE, CHE’QUAN CHARON DAVID - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SWINTON, JAMEL RASHEED - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLEY, DEVYN DELANIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARDEE, DANIEL BRYANT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FAIRCLOTH, CORY CARROLL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
LIBERTO, JOHN ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MARTIN IV, FREDERICK MITCHELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
DUNCAN, WHITNEY LEON - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000