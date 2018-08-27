Mugshots, August 27

NICHOLS, HEIDI CHRISTINA - FAILURE TO APPEAR
HERNANDEZ-NICHOLAS, RAUL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HOLMES, DWIGHT A. ANTON - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MOORE, KELSEE RYAN - SHOPLIFTING
STURMAN, TERRY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WIGGINS, INDIA DEASIA - DISORDERLY CONDUCT
FILES, BRANDON PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HIGHTOWER, CHRISTOPHER BRYON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CLARK, DARRICK JAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MODESTE, ANTHONY KAREEM - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
FARRA, TORI MARIE - SHOPLIFTING
CAULDER, THOMAS ANTHONY - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAINER
SESSIONS, CANDACE CHRISTINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PEARCE, BRAD JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SIDDONS, WILLIAM JOHATHAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DRAKE, TYLER LANE - SHOPLIFTING
PANTO SAPON, HECTOR ISAIAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ONEIL, BRYAN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RALEY, JESSE COLTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE
ALSTON, KEVIN B. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MURRAY, MATTHEW ISAIAH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHAW, JOSEPH BARKER - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
FEEMSTER, RONDARRIUS FREQUAN - POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST.
DEATHERAGE, PATRICIA MAE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROBERTSON, CHRISTOPHER REN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Sleeping on Beach, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HOLLAND, NICOLE DARLENE DAMENICA - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
VALASQUEZ, LEYVIS EDI - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
DAVIS, MATTHEW BRIAN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCLELLAN, ANDREW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
BENNETT, TIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DARAS, JOSEPH PATRICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING
TRITT, ROBERT JAMES - FAILURE TO APPEAR
DIBBLE, NICOLE ALICIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
AMOS, BYRON SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, JAMES ALLEN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), RESISTING ARREST